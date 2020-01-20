شاهد: كتائب (حماة الأقصى) تُهدد جنود الاحتلال بالقنص "ننتظر الإشارة"

خاص دنيا الوطننشرت كتائب (حماة الأقصى) الجناح العسكري لحركة (حماة الأقصى) في فلسطين، اليوم الإثنين، مقطع فيديو قصيراً، حذر من خلاله الاحتلال الإسرائيلي، من إمكانية استهداف جنوده على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وظهر في الفيديو، عنصران من الكتائب، يقوم أحدهم بعملية رصد للجنود الإسرائيليين على الحدود، والآخر يصوب سلاحه باتجاه الجنود في محاولة لقنصهم، ولكن ينتهي الفيديو عند كلمة "ننتظر الإشارة".وقالت الكتائب: إنه "في ظل التغول والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المقدسات والشيوخ والأطفال والنساء من أبناء القدس المحتلة، وأهلنا في الداخل، والانتهاكات اليومية بحق أهلنا في القطاع، فإننا في كتائب حماة الأقصى، نحذر العدو بأن صبرنا ومعنا كل فصائل المقاومة، قد شارف على النفاد، أمام ممارسات وعنجهية العدو".وأضافت الكتائب: "نؤكد أننا أمام معركة وعد الآخرة والحسم النهائي في زوال الاحتلال، ونؤكد أن تلكؤ العدو في تنفيذ التفاهمات السابقة، سيكون هذا العدو الخاسر الوحيد في هذه المرحلة الفاصلة".