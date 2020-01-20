بالصور: وقفة احتجاجية بإحدى مدارس القدس رفضاً لنية الاحتلال تغيير المناهج الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالب العشرات من الطلبة بمدينة القدس، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي، بالتدخل بشأن نية سلطات الاحتلال، إلغاء المنهج الفلسطيني.
ونظم طلبة مدرسة العبد الله الثانوية، بالشيخ جراح في القدس، وقفة احتجاجية، رفضاً لنية الاحتلال إلغاء المنهاج الفلسطيني فيها، وتحويله إلى المنهج الإسرائيلي.
طالب العشرات من الطلبة بمدينة القدس، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي، بالتدخل بشأن نية سلطات الاحتلال، إلغاء المنهج الفلسطيني.
ونظم طلبة مدرسة العبد الله الثانوية، بالشيخ جراح في القدس، وقفة احتجاجية، رفضاً لنية الاحتلال إلغاء المنهاج الفلسطيني فيها، وتحويله إلى المنهج الإسرائيلي.
وكان ما يسمى "قسم المعارف" في بلدية الاحتلال بالقدس، أعلن نيته عن تحويل مدرسة عبد الله بن الحسين لمدرسة صناعية ونقل الطالبات لمدارس أخرى.
في سياق متصل، قررت لجنة أولياء أمور مدرسة الطور الشاملة في القدس المحتلة، اليوم الاثنين تعليق الدوام في المدرسة بعد تسرب المياه إلى صفوف الطلبة ووجود خطر على حياتهم.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن غرق الطابق العلوي بالمياه ناتج عن أعمال تقوم بها بلدية الاحتلال بحجة الترميم.
وكان مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خبير الاستيطان، خليل التفكجي، أكد أن الاحتلال، يسيطر على 80% من التعليم داخل حدود القدس المحتلة، في إطار برنامج إسرائيلي لأسرلة المنهاج التعليمي، وطمس الهوية الفلسطينية، والسيطرة على المكان والتعليم والمواطنين.
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