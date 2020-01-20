بالصور: وقفة احتجاجية بإحدى مدارس القدس رفضاً لنية الاحتلال تغيير المناهج الفلسطينية

وكان ما يسمى "قسم المعارف" في بلدية الاحتلال بالقدس، أعلن نيته عن تحويل مدرسة عبد الله بن الحسين لمدرسة صناعية ونقل الطالبات لمدارس أخرى.





في سياق متصل، قررت لجنة أولياء أمور مدرسة الطور الشاملة في القدس المحتلة، اليوم الاثنين تعليق الدوام في المدرسة بعد تسرب المياه إلى صفوف الطلبة ووجود خطر على حياتهم.





وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن غرق الطابق العلوي بالمياه ناتج عن أعمال تقوم بها بلدية الاحتلال بحجة الترميم.



