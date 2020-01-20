دولي

إيران تقول إنها ما زالت تحترم الاتفاق النووي

إيران تقول إنها ما زالت تحترم الاتفاق النووي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين: إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، برغم تقليصها التزاماتها بموجب الاتفاق، وانتقد القوى الأوروبية؛ لفشلها في إنقاذه.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي تلفزيوني أسبوعي، نقلته (رويترز) "طهران ما زالت في الاتفاق النووي ... مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية، يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".

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