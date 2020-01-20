بعد يومين من استشهاد شقيقه.. وفاة أسير محرر بعد عملية "قلب مفتوح"

الأسير المحرر ارميلات

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم الاثنين، الأسير المحرر محمد ارميلات، بعد أسبوع على إجرائه عملية قلب مفتوح.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت ارميلات في الثلاثينات من عمره، لمدة عام ونصف، ثم أفرجت عنه في شهر آب/ أغسطس 2009، كما نقلت مصادر محلية.



ويقيم ارميلات في رفح جنوب قطاع غزة، وهو شقيق الشهيد مهدي، الذي استشهد أول أمس، بانفجار جسم مشبوه شرق المدينة.