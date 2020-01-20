بلدية بيتونيا تُشكّل غرفة طوارئ وتدعو المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة

طواقم بلدية بيتونيا

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رام الله - دنيا الوطن

شكلت بلدية بيتونيا، صباح اليوم، غرفة طوارئ لمواجهة المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، والذي من المتوقع وفقاً للأرصاد الجوية، أن تتساقط الثلوج خلاله، حتى يوم الجمعة.



وأكد رئيس بلدية بيتونيا، ربحي دولة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن غرفة الطوارئ، تعمل على مدار 24 ساعة، وتقوم بمتابعة تنفيذ خطة العمل، بالإضافة لمتابعة أداء الأقسام العامة، وتوفير الدعم للعاملين، وإغاثة المواطنين.



وشدد دولة على أن طواقم البلدية، تعمل على متابعة شكاوى المواطنين، من حيث أماكن تجمع المياه أو انسداد عبارات أو انهيارات طينية على الشوارع.



وأشار دولة إلى أن كافة طواقم البلدية على جهوزية تامة للتعامل مع أي حدث طارئ لا قدر الله، داعياً المواطنين للاتصال على أرقام الطوارئ؛ لتلقي المساعدة، وهي: 0594444844 رئيس البلدية، 0599887357، كريم أبو رداحة، بالإضافة إلى رقم البلدية 022900533.