الحركي الطبي بغزة: آن الأوان لإنصافنا ونيل حقوقنا أسوة بزملائنا بالضفة

طالب المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الجنوبية، مجلس الوزارء الموقر، ووزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، بانصاف موظفيها، والتعامل بحسب قانون الخدمة المدنية ولوائحه الناظمة، وتطبيقها علينا تماماً، كما تُطبق علي الموظفين في المحافظات الشمالية.

لا للتمييز بين أبناء الوطن الواحد، والحكومة الواحدة، والوزارة الواحدة،

آن الأوان أن نُنصف، وننال حقوقنا، أسوة بزملائنا في الشق الآخر من الوطن".



وطالب المكتب بالغاء التقاعد المالي، ورفع الخصومات الجائرة عن الموظفين، وإعادة مستحقاتنا كاملة، وبأثر رجعي، وزيادة علاوة طبيعة العمل إلى 200% كما أطباء الضفة.



وثمن المكتب موقف الزملاء في المكتب الحركي الطبي المركزي في المحافظات الشمالية، وعلي رأسهم الدكتور نعيم صبرة، أمين سر المكتب علي مواقفهم الداعمة لمطالبنا الشرعية.



وختم المكتب: لن نقبل بالتسويف أو المماطلة والاستخفاف بنا، والتمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف المكتب الحركي الطبي في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "