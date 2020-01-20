حماس: قرار الاحتلال إبعاد العلماء نتيجة صدمته من المشاركة الكبيرة بـ"الفجر العظيم"

مسؤولو الأوقاف في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إن قرار الاحتلال، بإخلاء العديد من المنازل في الأحياء المجاورة للمسجد الأقصى، بسبب التصدعات والانهيارات فيها، نتيجة الحفريات المتواصلة، يشكل تهديدًا خطيرًا لتهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها من خلال التهجير القسري لأهلها.



وأضافت في بيان على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن قرارات الاحتلال بإبعاد العلماء عن المسجد الأقصى، والتي كان آخرها إبعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، إفلاس وتخبط يعيشه الاحتلال، وصدمته بعد التحام الجماهير الواسع بالمسجد الأقصى، ومشاركتهم الكبيرة في حملة الفجر العظيم فيه.



ودعت الحركة إلى مضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة في شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته، كما دعت كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى دعم أهلنا في مدينة القدس، وتعزيز صمودهم، وتثبيت وجودهم في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمل على تفريغ مدينة القدس من أهلها الأصليين المقدسيين.



وشددت حماس على أن معركة شعبنا المفتوحة مع الاحتلال "الصهيوني" ستُفشل مخططات الاحتلال العنصرية، وستسقط أي محاولة لفرض واقع جديد في مدينة القدس، وشعبنا الفلسطيني العظيم، سيحافظ على هوية المسجد الأقصى، بصموده الأسطوري وإرداته الثابتة.