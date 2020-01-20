الدفاع المدني يرفع جهوزيته ويُهيب بالمواطنين لأخذ درجات الحذر بالساعات المقبلة

أصدر مدير عام الدفاع المدني، اللواء ركن، يوسف نصار، تعليمات برفع درجة الجاهزية، والاستعداد لكافة طواقم الدفاع المدني، بما ينسجم مع تنبؤات الأرصاد الفلسطينية للحالة الجوية المتوقعة.





ودعا الدفاع المدني، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه المواطنين لاتباع التعليمات التالية:





- الحذر الشديد في التنقل بين المحافظات، وخاصة محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله في ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء.





- عند اصطفاف وركن المركبات ليلاً، يراعى أن تبقى الشوارع مفتوحة لعمل مركبات الأمن والطوارئ.





- متابعة الأحوال الجوية، وحالة الطرق من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم المبالغة والتهويل للحالات الجوية لأن المنخفضات الجوية حالات اعتيادية لفصل الشتاء.





كما دعا الدفاع المدني المواطنين إلى التعامل الآمن مع وسائل التدفئة، وتجنب الأحمال الزائدة على التيار الكهربائي، والاحتفاظ بإنارة بديلة آمنة، والإبلاغ المبكر عن الحوادث وطلبات المساعدة والاستغاثة على أرقام الطوارئ، 100 التابع للشرطة، و101 التابع للهلال الأحمر، و102 التابع للدفاع المدني.





رام الله - دنيا الوطن