الصحة: زراعة الكلى بمجمع الشفاء تُعيد الأمل لمرضى الفشل الكلوي بغزة

وشكر جميع المساهمين والمشاركين في إجراء العمليات، على ما قدموه من جهود، واكبت مراحل الإعداد لهذا الإنجاز الطبي الكبير.





رام الله - دنيا الوطنلم تتحمل الفتاة ياسمين (27 عاماً) رؤية والدتها تتألم من الفشل الكلوي، فقد طال عليها المرض لسنوات، ولم تجد متبرعاً مناسباً لها، ما دفع ابنتها ياسمين للتبرع بكليتها لوالدتها، وبعد إجراء كافة التحاليل والفحوصات، التي أكدت توافق الأنسجة بينهما، أجريت عملية الزراعة، بمجمع الشفاء الطبي بنجاح، وانتهت معانتها مع الفشل الكلوي.في هذا السياق، أوضح د. عبد الله القيشاوي، استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بالمجمع في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن أول عملية زراعة كلى بمجمع الشفاء الطبي، أجريت بتاريخ 23/1/2013 برئاسة د. عبد القادر حماد، استشاري ورئيس مركز ليفربول لزراعة الأعضاء والطواقم الطبية المحلية، ومن ثم توالت الزيارات لقطاع غزة من أجل إجراء عمليات الزارعة بالتوافق والتنسيق مع وزارة الصحة، التي أولت اهتماماً خاصاً لمشروع زراعة الكلى، والذي يعد إنجازاً طبياً جديداً، يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية، التي تحققت في السنوات الماضية، بما حملتها من ظروف وصعاب.وأشار إلى أن العدد الإجمالي لعمليات زراعة الكلى وصل إلى (93) عملية منها (36) عملية تم إجراؤها خلال العام المنصرم 2019 بجهود الوفدين البريطاني، الذي أجري (19) عملية، والأردني، الذي أجرى (17) عملية.وفي ذات الموضوع، بين غازي اليازجي، استشاري أمراض الكلى بالمجمع، أن العملية الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج زراعة الكلى، أجريت بتاريخ 14/7/2019، برئاسة د. وليد مسعود، استشاري زراعة الكلى في الأردن، وأن إجمالي عدد العمليات التي أجراها الوفد الأردني (17) عملية زراعة كلى.إلي ذلك، اعتبر محمد أبو سلمية، مدير عام المجمع، أن هذا الإنجاز، هو ثمرة صمود ودعم وثقه مرضي القطاع بالكادر الطبي الوطني، الذي يبذل الكثير؛ للتخفيف من حجم المعاناة التي خلفتها سنوات الحصار.