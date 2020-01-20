حماس تُعلّق على بدء إسرائيل بناء جناحها في معرض "أكسبو دبي" بالإمارات

مكان جناح إسرائيل في اكسبو دبي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إن إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن البدء ببناء جناح لها في معرض "أكسبو دبي2020" في دولة الإمارات العربية، هو أحد أشكال التطبيع المرفوض والمستنكر وطنياً وقومياً.



ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأطراف التي تسعى للتطبيع مع المحتل إلى وقف هذا السلوك، الذي يشجع الاحتلال على رفع وتيرة إجرامه ضد شعبنا الفلسطيني، وزيادة انتهاكاته ضد مقدسات الأمة.



وقالت: يجب أن يبقى "الكيان الصهيوني"، هو العدو المركزي للأمة، وإبقاء علاقة الصراع معه، ومواجهة سياسته التي تهدف لتقويض كل فرص نهوض الأمة وتطورها.



وبدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد، رسمياً، ببناء الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020" الذي ينطلق في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



وقالت: في بيان صدر عنها، أن "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي، انطلقت رسميًا في معرض "إكسبو دبي 2020"، وأن فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي بدأ في بناء الجناح، هذه هي مرحلة مهمة"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).