دولي

ترامب عن اتفاقه مع الصين.. "أفضل مما توقعت"

ترامب عن اتفاقه مع الصين.. "أفضل مما توقعت"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، بالاتّفاق التجاري مع الصين، معتبرًا أنّه "أفضل بكثير" مما كان يتوقّعه، وقال خلال اجتماع في أوستن بتكساس، أمام اتّحاد أرباب العمل المزارعين "هذا نجاح كبير لبلادنا كلّها".

وأضاف وفق (العربية): "أعتقد أنّ الصين ستفعل كل ما في وسعها لإثبات أن الاتفاق الموقّع يعد اتّفاقًا جيّدًا، إنه أكثر أهمية وأفضل بكثير ممّا كنت أتوقع الحصول عليه".

إلى ذلك، أشاد بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين، والتي اعتبر أنّها "الأفضل بيننا منذ سنوات عدة"، قائلاً: إن "الصين تحترمنا الآن".

وكان ترامب وقّع الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقًا تجاريًّا يشكّل على حدّ قوله "محطة تاريخية" تعلّق الحرب التجاريّة غير المسبوقة بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.

من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة موجهة إلى ترمب، وتلاها المفاوض الصيني، أن الاتفاق سيكون مفيدًا "للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع".

وتعهّدت الصين بشراء منتجات أميركية إضافيّة بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، بموجب الاتّفاق الذي نُشر نصّه الكامل بصفحاته الـ 94 الأربعاء.

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