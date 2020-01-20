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مهلة محتجي العراق انتهت وسط قطع لطرقات ببغداد واستنفار أمني

مهلة محتجي العراق انتهت وسط قطع لطرقات ببغداد واستنفار أمني
مظاهرات العراق "صورة أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة العراقية، ليل الأحد، توتراً ملحوظاً، وحالات كر وفر بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لتستيقظ صباح الاثنين على هدوء، تحول لاحقاً إلى قطع طرقات.

حيث أفادت (العربية) بأن المتظاهرين، قطعوا الطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، في حين أكد الإعلام الأمني العراقي أن عمليات بغداد، تعمد إلى فتح جميع الطرق التي حاول المتظاهرون إغلاقها.

من الناصرية جنوب العراق (19 يناير 2020- فرانس برس)

أما في وسط البلاد، فقد أوضح المراسل أن المتظاهرين قطعوا طرقاً رئيسية في الكوت بمحافظة واسط، مضيفاً أن القوى الأمنية تنتشر بشكل كثيف في عدة مناطق جنوب العراق مع توقعات بالتصعيد.

إلى ذلك، أشار إلى قطع الطريق السريع، الذي يربط الديوانية مع بقية محافظات العراق من قبل المحتجين.

وتأتي تلك التحركات المتوقعة أن تتفاقم خلال الساعات المقبلة بعد أن انتهت المهلة التي منحها المتظاهرون للمسؤولين في البلاد من أجل تنفيذ المطالب، وعلى رأسها تشكيل حكومة مؤقتة بعيداً عن محاصصة الأحزاب والسياسيين، والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، والتحقيق في مقتل المتظاهرين وخطف الناشطين.

وعلى خطى العاصمة، مشت عدة محافظات جنوباً أمس، حيث قطعت الطرقات والجسور، وأقفلت المدارس والدوائر، استعداداً للعشرين من يناير.

أكفان وشروط

وكانت محافظة ذي قار والديوانية جنوب العراق، شهدت تحركات عدة الأحد، حيث لبس المتظاهرون الأكفان، مؤكدين أن هذا هو الزي الرسمي لتظاهرات اليوم الاثنين.

كما أعلنت تنسيقية التظاهرات عن خطوات التصعيد السلمي لمحافظة الديوانية، والتي تمثلت فيما يلي:

قطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات بشكل تام باستثناء مركبات المنتسبين والحالات الطارئة، على أن يكون إغلاق الطرق بطريقة سلمية إما بأعلام عراقية أو بلافتات تحمل المطالب المشروعة، ويبدأ القطع من الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي.

قطع المداخل الخمسة للمركز بشكل سلمي (وهي مداخل عفك، الشاميه، الحمزة، السنية، الدغارة).

إضراب عام في كافة الدوائر والمعاهد والجامعات والمدارس.

كذلك أعلن المتظاهرون في بابل وواسط تعطيل المدارس والدوام الرسمي اليوم.

من الناصرية جنوب العراق (19 يناير 2020- فرانس برس)

شرطة البصرة

بدورهم لم يتوان متظاهرو البصرة عن الالتحاق بحملة التصعيد، داعين إلى إقفال الدوائر والمدارس وقطع الطرق، في حين أكدت الشرطة، مساء الأحد، أنها ستتعامل بقسوة إنما وفق القانون، لمنع إقفال الدوائر والمدارس، وتأمين حركة السير.


بدوره، أوضح العقيد ثائر عيسى نجم، في إعلام قيادة عمليات البصرة لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن"قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية شرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالتظاهرات وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة، تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث تظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين" الاثنين، مشيراً إلى أن "الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة، وتفعيل الجانب الاستخباري".

فيديو ارشيفي: العراق ينتفض .. قتلى في مظاهرات العراق المناهضة للحكومة

 

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