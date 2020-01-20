إدارة المرور بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة، بغزة، اليوم الاثنين: إنه تم تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابتان فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، وذلك لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت في تصريح صحفي: أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، منذ الصباح الباكر، في القطاع.



ونوهت إدارة المرور إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، لذا يرجى من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.



وتابعت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.

رام الله - دنيا الوطن