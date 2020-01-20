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مقتل 80 حوثياً وأسر 100 آخرين باشتباكات شمال صنعاء

مقتل 80 حوثياً وأسر 100 آخرين باشتباكات شمال صنعاء
قوات من الجيش اليمني "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر، اليوم الاثنين، بمقتل 80 حوثياً وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء.

في التفاصيل، أوضحت مصادر عسكرية، وفق قناة (العربية) أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات (الجيش الوطني) و(ميليشيا الحوثي) قتل خلالها نحو 80 عنصراً من الميليشيات وأسر مئة آخرون.

كما تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملاً وتبة الكحل في معارك مستمرة.

وأوضحت المعلومات، أن قوات الجيش ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح.

(الحوثي) يحشد

بالمقابل، أشار المصدر إلى أن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن الجيش الوطني، تمكن من الالتفاف على ميليشيات الحوثي بعد تقدمهم، وقام بمحاصرتهم والاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، موقعاً في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

من جانبها، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات تجمعات للميليشيات بمنطقة المدافن بمديرية نهم، وبمنطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال.

وأكد مصدر ميداني مقتل القيادي الحوثي أبو ثابت الهاشمي، و13 من مرافقيه، في عملية استدراج، نفذتها قوات الجيش الوطني لمجاميع من الميليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء.

هجوم واسع مدعوم بالتحالف

يشار إلى أن الجيش اليمني، كان شن بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة، وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

إلى ذلك أشاد قائد العمليات المشتركة، اللواء صغير بن عزيز بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكداً خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادات العمليات المشتركة، السبت، استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

كما لفت إلى أن العمليات العسكرية، تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة، وتخليص اليمنيين من ظلم الحوثيين، مثمناً دور التحالف، ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية.

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