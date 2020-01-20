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صور: بعد اعتقال مفتي الموصل.. مقتل رأس "البترول" في تنظيم الدولة

صور: بعد اعتقال مفتي الموصل.. مقتل رأس "البترول" في تنظيم الدولة
مفتي تنظيم الدولة في الموصل ابو عبد الباري
رام الله - دنيا الوطن
في ضربة ثانية لبقايا تنظيم الدولة، بعد اعتقال السلطات العراقية مفتي التنظيم في الموصل، أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الاثنين، مقتل (أبو الورد) العراقي، مسؤول البترول في تنظيم الدولة، وكذلك مسؤول تمويل خلايا التنظيم النائمة، ومن مهامه أيضاً الإشراف على هجمات تنظيم الدولة في المنطقة.

في التفاصيل، أصدر المركز الإعلامي لـ (قسد) بياناً، نقلته (العربية)، قال فيه: إن وحدات مكافحة الإرهاب في قواتها، نفذت في الـ 14 من كانون الثاني/ يناير عملية عسكرية في (دير الزور).

وكشف أنه أثناء العملية، جرت اشتباكات مع جماعات مسلحة، أسفر عنها مقتل أبو الورد العراقي، وشخص آخر لم يتم التعرف عليه، واستولت (قسد) على كمية من الذخائر والوثائق.

أبو الورد العراقي هو مسؤول بارز من تنظيم الدولة، يحمل الجنسية العراقية، عرف بأنه مسؤول نفطي من التنظيم، يسيطر على الخلايا النائمة فيه ويحركها.
جثة "أبو الورد العراقي"

ويعمل "أبو الورد" الذي لم يعلن عن اسمه الحقيقي، بتجارة النفط في المنطقة التي قتل فيها، ويحصل منها على المال والسلاح.

خلايا نائمة لتنظيم الدولة

يشار إلى أن خلايا لتنظيم الدولة، كانت نفذت عمليات مؤخراً ضد حواجز قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، حيث استهدفت خلايا تنظيم الدولة النائمة، الأحد، مبنى قيادة قوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، بعبوتين ناسفتين بريف دير الزور، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

كما ذكرت حينها مصادر محلية، أن سيارة مفخخة، انفجرت في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي، ولم تسفر عن ضحايا.

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