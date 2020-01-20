ظافر ملحم: مُشكلة انقطاع الكهرباء بالضفة الغربية في طريقها للحل

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، إن مشكلة انقطاع الكهرباء في الضفة الغربية في طريقها إلى الحل، مشيراً إلى أن يجري العمل على تجهيز أربع تحويلات كهربائية جديدة.





وأضاف ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هناك أربعة محطات تحويل، يتم عبرها فحص الأجهزة، والعمل على إنهاء أزمة الكهرباء، لافتاً إلى أنها محطات تحويل مع الجانب الإسرائيلي.





وتابع ملحم: "الأمر مرتبط بانتهاء العمل في محطات تحويل الكهرباء"، متوقعاً أن يكون ذلك قريباً.





يذكر، أن مدن الضفة الغربية، تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، وذلك بسبب السياسات الإسرائيلية المتبعة بحق الفلسطينيين بالضفة، الأمر الذي أثر على كافة مناحي الحياة.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال