يوسف: حماس ليس لديها مشكلة بالسفر لأي بلد وزيارة هنية لإيران من باب الوفاء

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

قال القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، إن حركته ليس لديها أي مشكلة في السفر لأي بلد، مشيراً إلى أن المشكلة في البلدان التي صنفت حركة حماس على أنها "إرهابية".



وأضاف يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن منفتحين على كل العالم، ولكن السؤال هنا، هل هذه الدول ترغب في التحرك باتجاه حركة حماس، فنحن المحاصرين والمضطهدين والمحشورين في الزاوية، والطبيعي جداً أن نقول إننا منفتحين على العالم؛ لكن السؤال هل العالم يريدك؛ وهل هناك ضغوطات أمام أي دول تفتح لك أبوابها".



وأشار يوسف، إلى أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية لسلطنة عُمان، كان من باب واجب العزاء بالسلطان قابوس، متابعاً: "أتوقع أن يزور هنية ماليزيا، خاصة وأنها لا تدور في فلك السياسة الأمريكية، ولا أعتقد أن يزور بلدان آخرى بسبب التحالفات والاصطفافات الموجودة بالمنطقة".



وأضاف يوسف: "مهمة هنية بالدرجة الأولى، ترتيب الوضع الداخلي، خاصة وأن المكتب السياسي للحركة نادراً ما توفر لهم ظروف اللقاء، وسيتم مناقشة انتخابات الحركة الداخلية المقبلة، كما سيتم مناقشة العلاقات الإقليمية، وكيفية التواصل، وفتح علاقات جديدة".





وأكمل يوسف: "يأتي ذلك في ظل الدعم الكامل، الذي تحظى به إسرائيل من أمريكا، ولا أحد يستطيع عمل أي شيء لدعم السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، ولن يكون هناك أي انفراجات كبيرة خلال العام الجاري ونتوقع الأسوأ، وليس الأفضل".



ورجح يوسف، أن يزور هنية لبنان، قائلاً: "الأمر يعتمد على طبيعة الاتفاق، الذي تم بينه وبين المصريين، الذين يضعون خطوطاً حمراء، بداعي أن هذه الأمور تحرجهم مع الطرف الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن زيارة هنية لإيران لم تكن مخططة، فهي ظرف طارئ واستثنائي.





وتابع يوسف: "العلاقات بين إيران وحماس إيجابية، فلا يمكن أن يكون رئيس حماس بالخارج، وألا يذهب للمشاركة في جنازة قاسم سليماني، وذلك من باب الوفاء للعلاقة بين إيران وحماس، وهذا أمر طبيعي".



وأكمل يوسف: "كرئيس حركة من حقه أن يسافر، ويبني علاقات وزيارته لإيران من باب أداء تقديم واجب العزاء، خاصة أن طرق الوصول متاحة وميسرة، ولن تطول الزيارة أكثر من شهرين، فأبو العبد لا يستطيع ترك غزة فترة طويلة، وعندما تنتهي اللقاءات والأماكن التي يتيسر له زيارتها، فلا يمكن ترك غزة".



وفيما يتعلق بعودة رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل لرئاسة الحركة، قال يوسف: "عودة خالد مشعل متوقعة، فأداؤه السياسي وعلاقاته الإقليمية متميزة، ولديه الفرصة في العودة بشكل كبير جداً؛ ليكون قائداً للمكتب السياسي لحماس والأمر يخضع للانتخابات".



