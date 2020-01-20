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شؤون فلسطينية

الفرا: قضيتنا حاضرة باجتماع أوروبي اليوم ومن الصعب الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين

الفرا: قضيتنا حاضرة باجتماع أوروبي اليوم ومن الصعب الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين
مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، اليوم الاثنين، إن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد، سيجتمع اليوم، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة عدة ملفات، وعلى جدول الأعمال الموضوع المتعلق بفلسطين، وعملية السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه من الصعوبة، أن يكون هناك اعتراف جماعي من دول الاتحاد بدولة فلسطين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذا أول اجتماع يعقد في ظل المفوضية الجديدة، وهناك مسؤولون جدد في الاتحاد، إن كان ذلك على مستوى المفوضية أو السياسة والأمن.

وشدّد الفرا على أن القضية الفلسطينية حاضرة، وستكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، بناءً على مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ.

وتابع: أن وزير خارجية لوكسمبورغ، أطلق مبادرة، وأرسل رسالة إلى وزراء خارجة الاتحاد الأوروبي، والمفوض الأعلى، يطالب فيها الدول الأعضاء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لإنقاذ مبدأ حل الدولتين، وسيتم مناقشة هذا الموضوع اليوم.

وشدد الفرا على أن هناك توجهاً في الاتحاد لمناقشة الموضوع بجدية وإعطائه حقه، وهناك قناعة بأنه لا يمكن حل الأزمة في الشرق الأوسط، دول حل القضية الفلسطينية.

وأعرب عن أمنيته بأن يناقش الاتحاد رسالة وزير خارجية لوكسبورغ بجدية بين وزراء الخارجية، وهذه الرسالة تلقى الدعم من وزير خارجية إيرلندا، ومن بعض الوزراء.

وكشف الفرا على أنه من خلال لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين خلال الفترة الماضية، الجميع أكد لنا أنه من الصعب جداً أن يكون هناك اعتراف جماعي بالدولة الفلسطينية، لأن هناك دولاً كبيرة تعارض هذه النقطة.

وقال: طلبنا منهم لماذا التركيز على الاعتراف الجماعي، مشيراً إلى أنه يجب اعتراف مجموعة من دول الاتحاد، تتبعه دول أخرى حتى لا نخسر كل شيء.

وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالضم والاستيطان، قال الفرا: سيكون هناك مناقشة وبجدية خلال اجتماع اليوم، بشأن الاستيطان والتصريحات التي تخرج من بعض قادة الاحتلال، معرباً عن أمنيته، أن يكون هناك موقف من الاتحاد حول هذا الموضوع.

وحول ملف الانتخابات في القدس، قال سفير فلسطين في الاتحاد الأوروبي: طالبنا في جميع لقاءاتنا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

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