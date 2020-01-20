شؤون فلسطينية

عطاري: وزارة الزراعة أعدت السياسة الوطنية للأمن الغذائي

عطاري: وزارة الزراعة أعدت السياسة الوطنية للأمن الغذائي
رياض العطاري وزير الزراعة
رام الله - دنيا الوطن
شارك رياض عطاري، وزير الزراعة، في مؤتمر وزراء الزراعة العالمي (الدورة 12)على هامش المنتدى العالمي للزراعة والغذاء 2020 المنعقد في برلين، خلال الفترة 16- 18 كانون الثاني/ يناير 2020 تحت عنوان "الغذاء للجميع" ورافقه المهندس عبد الله لحلوح، وكيل الوزارة. 

وقد أشار عطاري في كلمته خلال المؤتمر، والتي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنها، إلى النهج والالتزامات الواردة في محاور المؤتمر،  والبيان الختامي، لا سيما تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، حيث أعدت وزارة الزراعة مؤخراً السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي 2030، باتجاه تحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني. 

كما أشار إلى ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لزيادة القدرة للوصول إلى الأسواق،  وخاصة في الدول التي تعاني من الاحتلال والأزمات، وتشمل تطوير شراكات متعددة؛  لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الأغذية ومعايير الجودة، وتعزيز قدرات التعبئة والتغليف والعلامات التجارية، وإيلاء اهتمام خاص لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج؛ لتعزيز مشاركة الشباب كقادة ومبادرين في النهوض بالابتكارات والتكنولوجيا من أجل تنمية سلاسل القيمة الغذائية المستدامة. 

وقد شارك في المؤتمر 70 دولة، إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية المتخصصة في مجال الزراعة والغذاء.

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