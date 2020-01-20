زكي: أوروبا طالبت الرئيس عباس بإصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل التفاوض على إجرائها بالقدس

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، إن الاتحاد الأوروبي، طالب الرئيس محمود عباس، بإصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والرئاسية، قبل التفاوض مع إسرائيل على إجرائها بالقدس.



وأضاف زكي، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن القيادة الفلسطينية درست الطلب الأروربي بهذا الشأن، مستدركاً: "لكن إذا أصدرنا المرسوم، فإنه سيتم الإعداد لجداول الانتخابات والتسجيل للناخبين، وسيتم السماح للفلسطينيين بكل المناطق باستثناء القدس".



وتابع زكي: "نحن لن نضيع القدس من أجل تنفيذ رغبات غير قابلة للتأكيد، وما طلبناه تأكيد أوروبي، وضمانة من الاتحاد الأوروبي بإجرائها في المدينة المقدسة"، مشيراً إلى أن أي تعهد أمريكي أو أوروبي عادة لا يتم الوفاء به.



واستطرد زكي: "تجري المباحثات مع كافة الجهات الدولية؛ لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي على الأرض".



يذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرفض إصدار المرسوم الرئاسي، بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة، قبل ضمان إجرائها بالقدس، مؤكداً أنه لا انتخابات بدون انتخاب وترشح المقدسي في مناطق سكناه.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال