وزير الاقتصاد: قانون الشركات الجديد في مرحلته النهائية

وزير الاقتصاد خالد العسيلي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي عن قرب إقرار قانون الشركات الجديد، وذلك بعد عشرات السنين من العمل بقانون الشركات الأردني.



وأشاد العسيلي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بالقطاع الخاص الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين والحصار المالي الأمريكي والإسرائيلي، مضيفاً أن هناك 138 مصنعاً جديداً، وآلاف الشركات الجديدة خلال عام 2019، وبذلك تحقق نمو 1.9 %.



وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني: إن عام 2019 شهد إدارة سليمة لإيرادات الدولة والأموال العامة، ودعم كبير من القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يستحق كل الشكر والتقدير.



وكشف العسيلي، أن قانون الشركات في مرحلته النهائية، والمسودة الأولى أصبحت جاهزة، وكان هناك لقاء بالأمس مع رئيس الوزراء لمناقشة المسودة الأولى، معرباً عن اعتقاده بأنه خلال فترة قريبة جداً، سيتم إقرار المسودة الأولى التي سيتم عرضها على مجموع الشركاء، الذين لهم علاقة بهذا الموضوع وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ورفعها للرئيس محمود عباس، لإصدار قرار بقانون.



وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني، بعد الفترة الطويلة، لا زلنا نعمل بـ"قانون 64" الأردني، والآن سيصبح لدينا قانون شركات عصري وحديث.



وكشف أن القانون، يشمل مجموعة من القوانين والأفكار الجديدة، والتي تتلاءم مع ما وصل إليه العالم، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه الدول، سيكون ضمن القانون الفلسطيني.