اليمن: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الحوثيين على محافظة مأرب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر طبية يمنية، مساء أمس الأحد، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلاً.



وأوضحت المصادر، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى، ولا يزال الرقم مرشحاً للزيادة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأشارت المصادر إلى أن 68 جريحاً بينهم مصابون حالتهم خطرة، يتوزعون على مستشفيات المدينة.



واستهدفت جماعات الحوثي، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معسكراً للاستقبال تابع للقوات الحكومية، بالإضافة إلى مسجد شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلاً و130 جريحاً في حصيلة أولية.



وذكرت مصادر طبية، أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلاً.



ويتزامن الهجوم، مع قيام الحوثيين بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



من جانبه، قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي: "إن العمليات التي ارتكبتها الجماعات الحوثية ضد التجمعات، وصولاً إلى دور العبادة، تُجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية".



وأضاف: "الأفعال التي ارتكبها الحوثيون، تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام، لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار، وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة"، على حد تعبيره.