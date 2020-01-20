قوات الأمن العراقية تستعيد السيطرة على طريق سريع وسط بغداد

مواجهات في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (سكاي نيوز عربية)، بأن قوات مكافحة الشغب العراقية، استعادت اليوم الاثنين، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.



وكانت قوات الأمن العراقية، قد أطلقت الغاز المسيّل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، لإبعادهم عن طريق محمد القاسم، وساحة الطيران، وسط بغداد.



وقام محتجون الأحد، بإغلاق ساحة الطيران بالكامل، وذلك رداً على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، باتجاه مجموعة من المحتجين المتضامنين مع نهاية مهلة ذي قار الممنوحة لأحزاب السلطة والحكومة؛ لتنفيذ المطالب.



واندلعت مواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، أمس الأحد، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان و17 جريحاً.



وفي كربلاء، استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع؛ لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط جرحى، فيما شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين وسط المحافظة.



وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.



ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات، بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.



وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد، عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح، منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حسب ما ذكرت وكالة (فرانس برس).