قرار بهدم أربعة منازل في حي وادي الحمص جنوب القدس

جرافات الاحتلال تهدم أحد المنازل بالقدس "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة إسرائيلية، أمس الأحد، قراراً بهدم أربعة منازل في حي وادي الحمص ببلدة صورباهر جنوب شرق القدس.



وصادقت المحكمة على هدم منازل تعود للمواطنين نعيم عليوة، وأسامة حمد، ومحمد ابو طير (ابو عرب)، ومبنى عظم مؤلف من ثلاث طبقات، للمواطن نعيم الاطرش، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت في 22 تموز/ يوليو من العام الماضي 11 بناية، تضم أكثر من 70 شقة في المنطقة.