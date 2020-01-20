دولي

إدلشتاين يُقرر تشكيل لجنة للتصويت على حصانة نتنياهو الثلاثاء المقبل

إدلشتاين يُقرر تشكيل لجنة للتصويت على حصانة نتنياهو الثلاثاء المقبل
رئيس الكنيست يولي إدلشتاين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس الأحد، عن عزمه عقد الجلسة العامة للكنيست؛ للتصويت على حصانة نتنياهو، الثلاثاء المقبل، بعد تقديم 25 توقيعًا للكنيست. 

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، قال إدلشتاين: "هناك أحزاب تستغل لجنة الكنيست من أجل دعاية انتخابية محظورة، وتسعى لأن يصبح الكنيست غابة". 

وأشار إلى أنه سيتخذ جميع القرارات، وفقًا لأحكام القانون، ولوائح الكنيست، والأحكام القانونية القائمة.

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