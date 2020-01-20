شؤون فلسطينية

عبر طرف ثالث.. إسرائيل توجه تهديداً لحركة حماس لوقف البالونات المفخخة

عبر طرف ثالث.. إسرائيل توجه تهديداً لحركة حماس لوقف البالونات المفخخة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شفت القناة 12 الاسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، نقلت رسالة تهديد الى حركة حماس بغزة، لوقف البالونات المفخخة. 

وذكرت القناة، أن إسرائيل أبلغت حماس بواسطة طرف ثالث، أنه إذا لم يتم وقف البالونات المفخخة، فإن إسرائيل ستعمل على وقفها حتى لو كلفها ذلك تصعيداً عسكرياً. 

وقالت القناة: "إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحديداً الشاباك، يعتقدون أن حركة حماس غير مردوعة، مقابل ذلك، يؤيد الجيش الإسرائيلي التوصل إلى تهدئة معها". 

وأضافت القناة: "تم توجيه المزارعين بغلاف غزة، بالتسريع في حصاد المحاصيل الزراعية والقمح قبل موعدها، خوفاً من تزايد ظاهرة البالونات المفخخة والحارقة". 

وأشارت القناة، إلى أن البالونات المفخخة التي بدأ إرسالها من قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما زالت مستمرة، وأنه سقطت أمس الأحد، خمس مجموعات منها بمناطق بالغلاف.

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