دولي

شاهد: تأخر بوتين عن الصورة الجماعية في برلين يربك ميركل وماكرون

شاهد: تأخر بوتين عن الصورة الجماعية في برلين يربك ميركل وماكرون
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالارتباك، بسبب تأخر طفيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن صورة جماعية تذكارية للمشاركين في مؤتمر برلين.

ويظهر في فيديو الصورة، كيف كانت ميركل وماكرون إلى جانب مشاركين آخرين في القمة، يستعدون لالتقاط صورة فوتوغرافية بروتوكولية، عندما لاحظوا أن الزعيم الروسي لم يقترب بعد بحسب ما نقلته (روسيا اليوم).

وتبادل رؤساء الدول النظرات، وبعد ذلك سألت المستشارة الألمانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصورة، حيث كان من المفترض أن يقف إلى جانب غوتشيرش.

وبعد برهة، ظهر الرئيس الروسي في مكان التقاط الصورة، حيث استقبله نظيره الفرنسي الذي خرج من الصف لاستقباله.

 

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