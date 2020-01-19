شؤون فلسطينية

هذه تفاصيل الحالة الجوية التي ستضرب البلاد غدا

هذه تفاصيل الحالة الجوية التي ستضرب البلاد غدا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد ألبرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا و البحر مائجاً.


اما الثلاثاء 2020/01/21: تتأثر المنطقه بكتلة هوائية اكثر برودة لذا يطرا انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر و قد تكون متراكمة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر مائج .

وفي يوم الاربعاء 2020/01/22:   يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/01/23:   يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون فرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الافقية.        

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 9-4 6-3 9-4 بيت لحم 9-4 6-3 9-4
رام الله والبيرة 8-3 5-2 8-3 طولكرم 15-8 11-6 15-7
نابلس 11-5 8-4 11-5 قلقيلية 15-8 11-6 15-7
جنين 14-7 11-5 14-4 سلفيت 9-4 6-3 9-4
طوباس 14-7 11-5 14-4 روابي 11-5 8-4 11-5
الخليل 7-3 4-1 7-3 غزه 15-9 12-8 15-9
أريحا 18-10 15-8 18-8 خانيونس 15-9 12-8 15-9
الأغوارالشمالية 16-8 13-6 16-6 رفح 14-8 13-7 16-8

أخبار ذات صلة

أربع إصابات بحادث سير بين مركبة اسرائيلية وفلسطينية قرب تقوع ببيت لحم

أربع إصابات بحادث سير بين مركبة اسرائيلية وفلسطينية قرب تقوع ببيت لحم

قرارا باخلاء بناية عائلة الرجبي بحي بطن الهوى بسلوان لصالح جمعية استيطانية

قرارا باخلاء بناية عائلة الرجبي بحي بطن الهوى بسلوان لصالح جمعية استيطانية

أبو سيف: ندعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضايا الأسرى الأطفال

أبو سيف: ندعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضايا الأسرى الأطفال

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

بلدية الاحتلال في القدس تخطر باخلاء سبعة منازل في &#34;باب السلسلة&#34;

بلدية الاحتلال في القدس تخطر باخلاء سبعة منازل في "باب السلسلة"

&#34;البنك الإسلامي الفلسطيني&#34; يكشف قيمة المسروقات من فرعه بعملية السطو المسلح

"البنك الإسلامي الفلسطيني" يكشف قيمة المسروقات من فرعه بعملية السطو المسلح

الخارجية: قرار إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى تدخل سافر بشؤون المقدسات

الخارجية: قرار إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى تدخل سافر بشؤون المقدسات

هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي

هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قرارا باخلاء بناية عائلة الرجبي بحي بطن الهوى بسلوان لصالح جمعية استيطانية

قرارا باخلاء بناية عائلة الرجبي بحي بطن الهوى بسلوان لصالح جمعية استيطانية

أبو سيف: ندعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضايا الأسرى الأطفال

أبو سيف: ندعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بقضايا الأسرى الأطفال

هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي

هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي

اشتية: أوفياء لأهلنا بغزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

اشتية: أوفياء لأهلنا بغزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

الشرطة الفلسطينية توجه تحذيرات للمواطنين خلال المنخفض الجوي

الشرطة الفلسطينية توجه تحذيرات للمواطنين خلال المنخفض الجوي

&#34;بيرزيت&#34; الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

"بيرزيت" الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

عشية اجتماعٍ أوروبي.. عريقات يُطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

عشية اجتماعٍ أوروبي.. عريقات يُطالب بالاعتراف بدولة فلسطين

بالصور: الكشف عن تفاصيل لقاء وفدي حماس والديمقراطية بغزة

بالصور: الكشف عن تفاصيل لقاء وفدي حماس والديمقراطية بغزة

منوعات

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

في عيد ميلادها الـ40.. سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ &#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

لم ينفِ.. أحمد العوضي يعلق على ارتباطه بـ "ياسمين عبدالعزيز"

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن زوجها السابق.. فكيف ردت؟

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات.. ويكشف آخر ماطلبه منه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

زينة تُحرج مراسلاً بسبب سؤال عن أحمد عز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها &#34;تغمز&#34; لتيم حسن

صبا مبارك تثير ضجة بفيديو رصدها "تغمز" لتيم حسن

عربي

قطر توقع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

قطر توقع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة الحوار بين الفرقاء الليبيين

الجزائر تعلن استعدادها لاستضافة الحوار بين الفرقاء الليبيين

الدفاع المدني العراقي يحذر من خطر حرق الإطارات

الدفاع المدني العراقي يحذر من خطر حرق الإطارات

السعودية تؤكد دعمها لسيادة قبرص على أراضيها

السعودية تؤكد دعمها لسيادة قبرص على أراضيها