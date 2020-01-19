أربع إصابات بحادث سير بين مركبة اسرائيلية وفلسطينية قرب تقوع ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة أشخاص بجراح، جراء اصطدام بين مركبة فلسطينية واخرى اسرائيلية تقل مستوطنين في الشارع الملتف حول بلدة تقوع الى الشرق من بيت لحم.



ووصلت الى مكان الحادث طواقم اسعاف تابعة للهلال الاحمر، وأخرى اسرائيلية حيث تبين ان اثنين من المصابين فلسطينيين، والاخران مستوطنان اسرائيليان.



وتم نقل المصابين الفلسطينيين الى مشافي بيت لحم، بينما نقل اسعاف اسرائيلي المستوطنين الى احدى المشافي الاسرائيلية.