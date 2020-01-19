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السعودية تؤكد دعمها لسيادة قبرص على أراضيها

السعودية تؤكد دعمها لسيادة قبرص على أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، محذرا في نفس الوقت "من محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة ".

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب لقائه اليوم الاحد في الرياض مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، الذي يزو المملكة حاليا "إن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد على دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها."

كما أكد "دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد".

كما دعا الوزير إلى احترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

يشار إلى أن تركيا تقوم بعمليات تنقيب عن الغاز والنفط في مياه تعتبرها قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي جزءا من مياهها الاقتصادية الخالصة، حيث يعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.

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