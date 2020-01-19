استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد الشاب عامر منار الحجار (30 عاما) من سكان منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.



وذكرت مصادر طبية، أن الشهيد الحجار كان أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في المسيرات السلمية في 30 آذار عام 2018 شرق قطاع غزة بحسب ما نقلته (وكالة الانباء الرسمية- وفا)