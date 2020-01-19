"البنك الإسلامي الفلسطيني" يكشف قيمة المسروقات من فرعه بعملية السطو المسلح





ودان البنك الاعتداءات التي تستهدف البنوك العاملة في فلسطين من قبل خارجين عن تعاليم ديننا وعادات الشعب الفلسطيني، معتبراً أن هذه العملية، جاءت "امتدادًا لسلسلةٍ من الاعتداءات والسرقات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وطالت عددًا من الصرافات الآلية، التابعة للبنوك العاملة في الضفة الغربية".



وأكد البنك على ثقته بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقدرتها على القبض على المجرمين بأسرع وقت، وتقديمهم للعدالة، ليلقوا العقاب الرادع، مشدداً على حرصه التام على سلامة موظفيه في المقام الأول، وأن الجريمة لن تؤثر على عمل مكتب دار صلاح، وأنه يستقبل العملاء كالمعتاد في ساعات الدوام اليومية.



رام الله - دنيا الوطنكشف البنك الإسلامي الفلسطيني، مساء يوم الأحد، قيمة ما سرق من فرعه بعملية السطو المسلح، التي استهدفت فرعه في بلدة دار صلاح في بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، صباح اليوم.وأوضح البنك في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجناة، تمكنوا من سرقة ما مجموعة قرابة 84 ألف شيكل.