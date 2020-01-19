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الحريري لسياسيي لبنان: لا تهدروا الوقت

الحريري لسياسيي لبنان: لا تهدروا الوقت
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، السياسيين في البلاد، اليوم الأحد، إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل، وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وقال الحريري، على حسابه في موقع (تويتر): "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية.. توقفوا عن هدر الوقت، وشكّلوا الحكومة، وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف: "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة، وليس حلاً".

وجرح نحو 400 شخص في لبنان خلال مواجهات الليلة الماضية، بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية.

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