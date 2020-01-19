الخارجية: قرار إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى تدخل سافر بشؤون المقدسات

رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بيان إدانة لقرار الاحتلال، إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى، لمدة أسبوع، قابلة للتجديد.



كما دانت الوزارة بشدة، إجراءات الاحتلال التضيقية بحق المقدسيين في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، بما يشمل نقاط التفتيش المنتشرة في كل مكان، والتي تعيق حركة المواطنين، واقتحام عدة محلات تجارية، وتفتيش مركبات المواطنين، كما حدث في سلوان.



واعتبرت الوزارة هذا القرار التعسفي، تدخلاً سافراً في شؤون المقدسات، والهيئات المسؤولة عنها، بما فيها الأوقاف الإسلامية، وجزء لا يتجزأ، من استهداف الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، عبر إجراءات وعقوبات احتلالية، الهدف منها تفريغ المسجد الأقصى المبارك من رجالاته والخطباء والمصلين، حتى تسهل عملية السيطرة عليه وتهويده.



وأكدت أن قرارات الاحتلال القمعية، بحق رجال الدين، من إبعادات واعتقالات وإقامات جبرية منزلية، هي عدوان سافر على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة بما فيها حرية الوصول إلى دور العبادة.