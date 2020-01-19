شؤون فلسطينية

هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي

هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووزير الدفاع الماليزي محمد سابو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (حماس)، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، التقى، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، خلال زيارته لدولة قطر.

ووفق ما نشر موقع حركة (حماس)، فقد جرى خلال اللقاء، نقاش  القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.

 وأشاد هنية، بمواقف ماليزيا تجاه القضية الفلسطينية، والتي عبر عنها رئيس الوزراء، مهاتير محمد، في خطابه أمام الأمم المتحدة.

 كما أشاد هنية، بالدور الشعبي لماليزيا في التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر الوفود العديدة، التي زارت القطاع.

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