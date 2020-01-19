هنية يلتقي بوزير الدفاع الماليزي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (حماس)، أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، التقى، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، خلال زيارته لدولة قطر.ووفق ما نشر موقع حركة (حماس)، فقد جرى خلال اللقاء، نقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.وأشاد هنية، بمواقف ماليزيا تجاه القضية الفلسطينية، والتي عبر عنها رئيس الوزراء، مهاتير محمد، في خطابه أمام الأمم المتحدة.كما أشاد هنية، بالدور الشعبي لماليزيا في التخفيف من الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر الوفود العديدة، التي زارت القطاع.