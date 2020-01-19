اشتية: أوفياء لأهلنا بغزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية، أن حكومته وفية لأهالي قطاع غزة، ومستمرة في خدمة سكان القطاع.



وقال إشتية، في تصريح مقتضب، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "أوفياء لأهلنا في غزة، وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، شحنة جديدة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا في طريقها إلى غزة".



وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أكدت أن شحنة من أدوية السرطان والدم والثلاسيميا، جرى تجهيزها لإرسالها من مستودعات الوزارة المركزية إلى مستودعاتها في قطاع غزة.



وأضافت د. الكيلة، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد إشيتة فقد عملت الوزارة على تجهيز هذه الأدوية بقيمة 1.614.680 شيكل، حيث ستصل أهلنا في قطاع غزة، بعد استكمال إجراءات نقلها.



وأكدت الكيلة، أن موقف القيادة الفلسطينية والحكومة، يؤكد على دعم وتعزيز صمود أهلنا والتخفيف عنهم في جميع المحافظات.