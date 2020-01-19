الشرطة الفلسطينية توجه تحذيرات للمواطنين خلال المنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

أهابت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، بالمواطنين والسائقين بأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر، خلال المنخفض الجوي وفق تقديرات دائرة الأرصاد الجوية.



وناشدت الشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السائقين، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والمحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات، وعدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين بالمركبات والسير بحذر خوفاً من التزحلق بسبب تساقط الأمطار، وعدم السير وسط السيول، وتحذر من تدني الرؤيا الأفقية وتشكل السيول في المناطق المنخفضة.



كما وحذرت الشرطة بعدم الاقتراب من مجرى السيول او أماكن تجمع المياه، كما وجهت الشرطة نداء للمواطنين بضرورة استخدام التدفئة بصورة امنه واطفائها عند الخلود للنوم واجراء صيانة لشبكة الكهرباء.



وطالبت الشرطة التواصل معها من خلال الاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال التعرض لأي طارئ.