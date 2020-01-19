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"بيرزيت" الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي

"بيرزيت" الأولى محلياً و51 عربياً بنتائج التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي
جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
استطاعت جامعة بيرزيت دخول التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي البحثي وفقاً لنتائج تصنيف University Ranking by Academic Performance (URAP) للعام 2019/2020 والذي اشتمل على أفضل 2,500 جامعة حول العالم في هذا المجال، وحصلت على المرتبة الأولى محلياً (الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي ظهرت في قائمة التصنيف)، والـ51 عربياً، والـ1,652 عالمياً.

وظهر في قائمة التصنيف 100 جامعة عربية، علماً أن هذا التصنيف يصدر عن مركز URAP، وهو مؤسسة غير ربحية تابعة لمعهد المعلوماتية بجامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا. ويهدف التصنيف بشكل رئيسي إلى تصنيف الجامعات بناءً على عدة مؤشرات تقيس الأداء الأكاديمي بالاعتماد على حجم وجودة الإنتاج البحثي للجامعات.

ويتم الاعتماد على المعلومات الخاصة بالإنتاج البحثي للجامعات التي توفرها شبكة العلومWeb of Science (WoS)، التي تعتبر من المواقع المرموقة التي توفر معلومات شاملة عن الاقتباسات والاستشهادات للأبحاث العلمية.

ويقوم تصنيف URAP على تصنيف الجامعات بناء على ستة معايير رئيسية تقيس حجم وجودة البحث والإنتاج العلمي للجامعات وهي: الإنتاج البحثي الحديث (Article) بوزن 21% من مجموع نقاط التصنيف، وإجمالي الإنتاج البحثي (Total Document) بوزن 10%، ومجموع الاقتباسات (Citation) بوزن 21%، ومؤشر لقياس مجموع  تأثير الأبحاث وإنتاجيتها (Article Impact Total) بوزن 18%، ومؤشر لقياس مجموع تأثير الاقتباس (Citation Impact Total) بوزن 15%، والتعاون الدولي في الأبحاث و المشاريع البحثية المشتركة (International Collaboration) بوزن 15%.

يذكر أن جامعة بيرزيت قد نجحت مؤخراً في دخول القائمة العالمية لتصنيف مركز التصنيف العالمي للجامعات (CWUR) للعام 2019/2020  الذي يصنف الجامعات بناء على معايير تعكس جودة التعليم، ومكانة أعضاء هيئة التدريس وجودة أبحاثهم، حيث صنفت الجامعة في المرتبة الأولى محلياً والـ 41 عربياً، والـ1,896 عالمياً.

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