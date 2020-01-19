نتنياهو يتهم مندلبليت باتباع عدم الشفافية في تعامله مع ملفاته القضائية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت باتباع عدم الشفافية في تعامله مع ملفاته القضائية.



وكتب نتنياهو على صفحته في شبكة (فيسبوك)، أن قرار مندلبليت رد طلبه استلام كافة مواد التحقيق في ملفاته لاستخدامها في مداولات الحصانة يستهدف الوصول إلى نتيجة هي معروفة مسبقا.



وتساءل رئيس الوزراء الإسرائيلي، كيف يمكن النضال من أجل الحقيقة في حال تم إخفاء مواد التحقيق التي تدل على ابتزاز شهود الحق العام تحت التهديد أو تطبيق القانون بشكل انتقائي أو يتم تلفيق سوابق قضائية لم تشهدها البشرية من ذي قبل، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ورفض ماندبليت، صباح اليوم، نقل جميع مواد التحقيق المتعلقة بالملفات الجنائية الخاصة برئيس الوزراء بنيامين نتياهو، إلى محامي الدفاع عنه، بالرغم من أنه لم يتم تقديم لائحة الاتهام بحقه إلى المحكمة إلى الآن.



وأكد في رسالة نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن محامي الدفاع، اطلعوا على مضامين هذه المواد، خلال جلسات الاستماع التي عقدت للمتهم نتنياهو، وكذلك ضمن طلب الحصانة من الكنيست.



وجاء في الرسالة الجوابية التي بعثها ماندبليت إلى نتنياهو، أنه قام بدراسة الطلب بكل تمعن وتمحيص، ووجد أن جميع العوامل المتوفرة لا تمكنه من نقل هذه المواد، خاصة وأن جوهر ومضمون مواد التحقيق، اطلعت عليها هيئة الدفاع عن نتنياهو، خلال عقد جلسات الاستماع التي أجريت له قبيل اتخاذ القرار النهائي بتقديمه إلى العدالة، وكذلك في طلب الحصانة.



وأوضح مندلبليت في رسالته، أن مكتبه قام بنقل مواد التحقيق، حيث قام محامو الدفاع عن نتنياهو وعلى مدى أربعة أيام من جلسات الاستماع، بتقديم أدلة مضادة لتلك الواردة في مواد التحقيق.