بالأسماء: الكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين عبر معبر رفح





وأضافت إن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، كما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.



وطالبت بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين.وقالت الوزارة إن السفر للحافلات، الأولى والثانية والثالثة من كشف (2020/2)، مشددة على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.