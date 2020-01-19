قيادي بـ"حماس": حملة الفجر العظيم مراكمة لانتصارات المقدسيين على الاحتلال

مواطنون مقدسيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس بمدينة طولكرم، عبد الرحمن زيدان أن المعركة حول السيطرة على القدس وتهويد الأماكن المقدسة فيها وتفريغها من أهلها الصامدين قد بلغت مستويات غير مسبوقة، خصوصا في ظل الدعم الأمريكي والصمت الدولي والتخاذل العربي.



ولفت زيدان أنه بات من الواضح لأهل القدس المرابطين أنهم فقدوا الثقة بأي عون خارجي، حتى من قبل السلطة الفلسطينية، ما يعزز صمودهم وأن المعركة حول القدس باتت معركة وجود بالنسبة لهم.



وأوضح زيدان أن المرابطين (مسلمين ومسيحيين) أدركوا أن صمودهم واستبسالهم في تثبيت عروبة القدس ومواجهة التهويد الممنهج المدعوم بالقوة والإجراءات القهرية نجح بأيدي عارية في كسر الإجراءات الاحتلالية في جولة البوابات الالكترونية وباب الرحمة وما قبله من أحداث، كما نقلت "حرية نيوز".



وتابع: "ليس غريبا أن يبني المرابطون على الانتصارات السابقة جولة جديدة في حملة صلاة الفجر التي فاجأت العدو وأربكته".



وأردف القيادي في حماس: "الانجاز بالنسبة للمرابطين يغذّى بالإنجاز وشعبنا في القدس يدرك شرف مهمته ولا خوف على صموده وإصراره".



وطالب زيدان بضرورة أن تراجع السلطة حساباتها وتقف الموقف الصحيح بدعم أهل القدس ومؤسساتها ماديا وسياسيا وتفعل الوسائل القانونية الدولية لردع العدو عن انتهاكاته بحق المقدسات والمرابطين.