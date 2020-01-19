دولي

(رويترز): الولايات المتحدة غاضبة من مصر بعد وفاة أمريكي بسجونها

(رويترز): الولايات المتحدة غاضبة من مصر بعد وفاة أمريكي بسجونها
الرئيس الأمريكي ونظيره المصري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مسؤول أمريكي، بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، أعرب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن غضب واشنطن لوفاة مواطن أمريكي في سجون مصر.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن المسؤول قوله: إن بومبيو بحث مع السيسي على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم، في أحد سجون مصر.

وذكر المسؤول أن بومبيو "أعرب عن غضب" الولايات المتحدة من "الوفاة العبثية والمأساوية" للمواطن الأمريكي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكدت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي صحة التقارير حول وفاة قاسم، (54 عاماً)، وحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية واعتقلته مصر عام 2013، فيما وعدت واشنطن بمواصلة الإعراب عن قلقها من سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وفي عام 2018 أصدر القضاء المصري حكما بسجن قاسم 15 عاماً ما دفعه إلى كتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا، بطلب الإسهام في الإفراج عنه.

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