قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسمين في سجن (عوفر)

اقتحام سجون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسمي 10 و11 في سجن (عوفر)، دون تفاصيل أخرى عما يجري داخل الأقسام حتى الآن.



وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وحدات "المتسادا واليّماز، ودرور"، متواجدة منذ الساعة الخامسة فجراً في السجن، وأن حالة من التوتر الشديد تسود كافة الأقسام.



وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسرى في سجن (عوفر)، والذي شهد خلال العام المنصرم 2019، أعنف عمليات القمع منذ أكثر من عشر سنوات، خلالها أُصيب العشرات من الأسرى.



يُشار إلى عدد الأسرى في سجن (عوفر) قرابة 1200 أسير.