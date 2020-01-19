شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تتخذ قراراً بحق خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

سلطات الاحتلال تتخذ قراراً بحق خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري
الشيخ عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، قراراً بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وطالبت سلطات الاحتلال صبري بالحضور مجدداً يوم السبت القادم للتحقيق معه، مع إمكانية إبعاده لأسبوع آخر عن الأقصى في حال قيامه بما يزعم الاحتلال أنه تحريض ضده في خطب الجمعة، كما نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد شدّدت منذ ساعات الصباح إجراءاتها بحق المقدسيين في عدة أحياء، ونصبت عدداً من نقاط التفتيش في منطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، وفي بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود، ودققت في هويات المقدسيين، ونكّلت بعدد من حملة هويات الضفة الغربية.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال عدة محلات تجارية في سلوان، وسط عمليات تفتيش للمركبات المارة هناك.

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