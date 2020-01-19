خبير بعلوم البيئة: مزارع الدجاج تتعرض للإبادة بسبب رش الاحتلال مبيدات كيماوية

مزرعة دجاج

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور عبد الفتاح عبد ربه، أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية، أن أثر المبيدات الكيماوية التي يلقيها الاحتلال تطال النبات والحيوان والتربة والهواء، موضحًا أنه إذا رشت المبيدات حول مزارع الدواجن أو الطيور، بكميات كبيرة ومباشرة، فإن التأثير يكون ابادة تلك الكائنات.



وقال عبد ربه خلال حديثه لـ"استديو الوطن" عبر تلفزيون "دنيا الوطن": إنه قد يصل الأمر لموت الحيوانات الأليفة، في الحدائق، الحيوانات التي تعيش في البيئة، لأنه مجرد اللمس او التناول تموت الحيوانات.



وأضاف عبد ربه، أن تركيز الاحتلال على رش المبيدات بشكل كبير، بغض النظر على أنه محرم، إلا انهم يستخدمونه كحرب كيميائية على قطاع غزة، وأن الأراضي بالأساس تعاني من حرمانها من المياه السطحية، مضيفا: "حاولنا ارسال العينات لتحليلها، ولكن الاحتلال بمؤامراته منع كل هذه المحاولات، لذا لا بد لنا أن نضغط لتحقيق ذلك وتعرية الاحتلال".