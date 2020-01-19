دولي

هل قبّل أردوغان يد "ملك الماسونية"؟

هل قبّل أردوغان يد "ملك الماسونية"؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، على صورة أشعلت مواقع للتواصل الاجتماعي، لإظهارها رجب طيب أردوغان، وهو يقبل يد شخص وصف بأنه "أبو الماسونية" أو "ملك الماسونية".

وكتب أقطاي في تغريدة له، رداً على ادعاء بعض رواد "تويتر" أن الرجل الذي يقبل أردوغان يده، هو أحد ممثلي عائلة روتشيلد اليهودية المتنفذة، أو حسب آخرين، ريتشرد سيده، في إشارة ربما إلى عالم الفيزياء الأمريكي، الذي اشتهر بإعلانه في نهاية القرن الماضي عن عزمه الإقدام على الاستنساخ البشري.

وأكد أقطاي: "هذا عار، ما ورد بحق رئيسنا، الذي يقبل يد الأستاذ المرحوم خليل إينالجك.. "الخليفة أردوغان يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية".. لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم".

وأشار بعض المغردين إلى أن الرجل في الصورة، التي تعود للعام 2009، هو فعلاً مؤرخ تركي معروف كان قد درّس أردوغان في السابق، ويدعى خليل إبراهيم إينالجك، وذلك وفق (روسيا اليوم).

ويعد إينالجك، الذي توفي سنة 2016 عن عمر ناهز 100 عام، من أبرز المتخصصين في التاريخ العثماني على نطاق العالم، وحاز على جائزة الملك فيصل العالمية قسم الدراسات الإسلامية عام 2011.

المؤرخ التركي خليل إينالجك

عالم الفيزياء الأمريكي ريتشارد سيد (Richard Seed)

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