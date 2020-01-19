"الأشغال الشاقة" خمس سنوات لمدان بتهمة السرقة في طولكرم

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة بداية طولكرم، برئاسة القاضي عمار فزع، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي فراس نزال، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، أصولاً والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش، المتهم (ر،م،خ) بتهمة السرقة خلافاً للمادة401/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.



وفي ذات السياق، دانت محكمة بداية طولكرم هيئة القاضي عمار فزع، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولاً والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة طولكرم الأستاذ سعيد كلش، المتهم (ن،ن،ش) عن تهمة تداول أغذيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلافاً للمادة 18 من قانون الصحة العامة المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 25 لسنة 2018، وحكمت عليه بالغرامة عشرة آلاف دينار أردني.