شؤون فلسطينية

الوحيدي: أعداد إصابات السرطان بالمناطق الشرقية للقطاع ارتفعت بسبب رش المبيدات الكيماوية

الوحيدي: أعداد إصابات السرطان بالمناطق الشرقية للقطاع ارتفعت بسبب رش المبيدات الكيماوية
طائرة إسرائيلية ترش المبيدات الكيماوية على أراضي المواطنين
خاص دنيا الوطن
أكد المهندس نزار الوحيدي، المدير العام للإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة، بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، يقوم على مدار عدة أعوام، برش المبيدات الكيماوية على الأراضي الزراعية الفلسطينية، وتتكرر من مرتين إلى أربع مرات سنوياً.

وقال الوحيدي في حديثه لـ (استديو الوطن) عبر تلفزيون "دنيا الوطن": إن هذه المواد تعمل على قتل المزروعات في الأراضي، وأنها ترش من رفح حتى بيت حانون، لافتًا إلى أن الضرر يتشكل في حرق المحصولات الزراعية والتربة بشكل كامل، وموت الحيوانات، وارتفاع عدد إصابات السرطان في المناطق الشرقية من القطاع.

وأوضح، أن الأضرار تتشكل على المزروعات، في اليوم الأول بحيث تظهر على شكل بقع بيضاء، وفي اليوم الثاني تموت نهائيًا، ويقوم المزارع بقصها بشكل كامل، ما يعني القضاء على كافة المزروعات، خاصة المتواجدة في المنطقة الشرقية والمحاذية لمناطق التماس، مؤكدًا أن طريقة الرش، تحدث فجأة عندما يصل المحصول عند الجهوزية للقطف، حيث تقوم طائرات الاحتلال المختصة، برمي قنابل الدخان على المزروعات مباشرة.

وأشار الوحيدي إلى أن استخدام المواد الكيماوية في المزارع، يقتضي وجود حاجة لاستخدامه، وليس الاستخدام الدوري لأنه يعمل على قتل المحاصيل، كما يقتضي العمل على أخذ الاحتياطات لسلامة المنتج والمزارع والحيوانات والطيور أيضًا، لكن الاحتلال لا يراعي صحة الإنسان ولا المعاير الصحية للبيئة.

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