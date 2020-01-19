الصحة بغزة: 360 ألف دولار تكلفة مشاريع الطاقة البديلة خلال 2019

وأوضح الحمادين، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، حرص وزارة الصحة بغزة على تقديم خدماتها الصحية من خلال إيجاد حلول بديلة؛ لتطويق مشاكل الكهرباء في كافة المنشآت الصحية، لافتاً إلى أن الوزارة، بدأت أولى لبنات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي، قبل عدة أعوام.





رام الله - دنيا الوطنأكد مدير عام الهندسة والصيانة، المهندس بسام الحمادين، أن تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية البديلة، التي أنجزتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في مستشفيات العيون، والطب النفسي، ومستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، وعيادة المغراقة، خلال العام الماضي 2019 بلغت (360) ألف دولار.