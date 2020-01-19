الشرطة: حوادث المرور في المنخفض الأخير سجلت ارتفاعاً ملحوظاً

قال لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد: إن عدد حوادث السير، خلال المنخفض الأخير يومي الجمعة والسبت، وصلت إلى 68 حادثاً.





وأضاف: أنه خلال هذه الحوادث، أصيب خلالها 75 مواطناً، بإصابات مختلفة، وهو ما يشكل ارتفاعاً ملحوظاً عن الأيام العادية.



وعن أسباب هذه الحوادث، أوضح العقيد ارزيقات، أن من أبرز الأسباب لهذه الحوادث، هو عدم المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات، والانحراف عن مسلك السير، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لعابري الطريق، والالتفاف الخاطئ، والرجوع للخلف، والسرعة الزائدة.





رام الله - دنيا الوطن